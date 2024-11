Der Bundesrat hat den Weg für die umstrittene Krankenhausreform freigemacht. Die Länderkammer ließ das noch von der Ampel-Koalition im Bundestag beschlossene Gesetz für eine Neuordnung der Kliniken am Freitag passieren.

Noch vor der entscheidenden Abstimmung im Bundesrat hatte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) seine Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) entlassen.

Woidke verhinderte damit, dass Nonnemacher sich in der Sitzung am Freitag offiziell gegen die Anrufung des Vermittlungsausschusses ausspricht. Durch eine Anrufung des Gremiums würden sich dringend benötigte finanzielle Hilfen für die Brandenburger Krankenhäuser verzögern, so die Argumentation der Gesundheitsministerin.