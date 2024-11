"Woidke wird für Nonnemacher-Entlassung heftig kritisiert"

Nonnemacher sagte nach ihrer Entlassung, sie habe ihre Position in der Koalitionsrunde vor der Bundesratssitzung vertreten. Woidke habe ihr daraufhin angedroht, sie noch vor der Sitzung des Bundesrats zu entlassen. Am Rande des Bundesrats habe er ihr dann auf dem Flur das Entlassungsdokument übergeben. Kurz nach der plötzlichen Entlassung der bündnisgrünen Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher kündigte Umweltminister Axel Vogel (Grüne) seinen sofortigen Rückzug aus der Landesregierung an. Dies sagte die Grünen-Landesvorsitzende Alexandra Pichl dem rbb.

Die Grünen erklärten nach dem Rauswurf Nonnemachers in einer Mitteilung, die Entlassung sei nicht nur inhaltlich falsch. Sie sei auch "ein Affront gegen all jene, die sich eine verlässliche Gesundheitsversorgung in Brandenburg wünschen", teilte die Landesparteivorsitzender Alexandra Pichl mit. Ministerpräsident Woidke wolle mit der Entlassung seine "Macht sichern" und sich "für eine künftige Koalition mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW)" anbiedern, hieß es weiter in der Mitteilung. Man werde weiter für die Brandenburger Krankenhäuser kämpfen.

Kritik kam auch vom bisherigen Koalitionspartner CDU. Landeschef Jan Redmann schrieb auf X: "Auch wenn der VA [Vermittlungsausschuss, Anm.d.Red.] richtig wäre: So geht man menschlich nicht miteinander um. Ursula #Nonnemacher am Ende ihres politischen Berufslebens so auf offener Bühne zu demütigen, ist unnötig und unwürdig. Die Positionen waren tagelang bekannt."