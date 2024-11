Ein Mann, der für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK die Sammlung von Spendengeldern überwacht haben soll, ist in Berlin festgenommen worden. Er ist nun in Untersuchungshaft, wie die Bundesanwaltschaft am Freitag in Karlsruhe mitteilte. Außerdem hätten Kriminalbeamte zwei Wohnungen des Beschuldigten in Berlin und Oberhausen durchsucht.

Der Mann soll bereits seit zehn Jahren hauptamtlich im Kader der PKK tätig sein, die in der Europäischen Union seit 2002 als terroristische Organisation eingestuft ist.