Die Nächte werden kälter, obdachlose Menschen bekommen nun mehr Möglichkeiten auf eine Übernachtung im Warmen. Die Kältehilfe in Brandenburg läuft jetzt an, in Berlin ist sie schon gestartet. Das sind die wichtigsten Hilfsangebote.

Im Aufruf vom Dienstag heißt es, Kürzungen bedrohten die existenziellen Hilfen für Menschen in Not. Schon jetzt seien die Hilfsangebote an der Belastungsgrenze angelangt und "Obdachlosigkeit so sichtbar wie noch nie in unserer Stadt". Die Landesarmutskonferenz Berlin ist ein Zusammenschluss von 35 Initiativen, Trägern und Verbänden.

Gegen "sozialen Kahlschlag im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe und Familienförderung" wird zudem am Donnerstag in Berlin von verschiedenen Trägern zu einer Demonstration unter dem Motto "unkürzbar" aufgerufen.

Sie startet am Morgen am Anhalter Bahnhof und zieht dann zum Berliner Abgeordnetenhaus, wo eine Kundgebung geplant ist. Aufgerufen haben dazu unter anderem der Paritätische Wohlfahrtsverband und das SOS-Kinderdorf Berlin.

Die den Berliner Senat bildenden Koalitionsparteien CDU und SPD hatten sich am Montagabend auf Einsparungen für den kommenden Haushalt in Höhe von drei Milliarden Euro verständigt.