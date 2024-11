Helmut Krüger Potsdam Dienstag, 19.11.2024 | 08:50 Uhr

Wenn (all zu viel) PR die wirkliche, inhaltliche Arbeit überdeckt, wird sich entweder an einem Strohhalm festgehalten, im dunklen Wald durch Pfeifen Mut gemacht oder aber dem zu pauschalen Satz nachgehangen, dass "Großes" Großes anzieht.



Beim Letzten wird dann garnicht mehr gefragt, ob solche Größe überhaupt sinnvoll ist. In den 1970er Jahren hat jede Großstadt im Ruhrgebiet, die was vorzeigen wollte, ihre Straßenbahn in der Innenstadt eingetunnelt, um dann im nächsten Schritt das Tunnelsystem auf die Gesamtstadt auszudehnen. Die Ausdehnung, diesen Zahn, haben sich die Städte dann selber gezogen, mit den bestehenden Tunnelbauten müssen Bochum, Gelsenkirchen, Mülheim/Ruhr nun selber zurechtkommen, wo das alles nicht mehr recht bezahlbar ist.



Dies ist vergleichbar mit den Berliner Außenbezirken Rudow und Spandau. In Hamburg ist Olympia negativ beschieden worden, als Thomas de Maiziére, seinerzeit für Sport zuständig, zur Refinanzierung quasi ein "Plansoll" an Medaillen vorsah.