Der Kreistag Havelland hat am Montagabend fraktionsübergreifend und einstimmig das Projekt "Mobiler Landarzt" beschlossen. Das Pilotprojekt soll im kommenden Jahr starten und den Ärztemangel in ländlicheren Regionen ausgleichen.

In den Ämtern Rhinow, Friesack und Nennhausen soll es dabei im Wechsel an festen Wochentagen Sprechzeiten einer hausärztlich besetzten Praxis geben. Dafür sollen über die Havelland Kliniken angestellte Ärzte zur Verfügung stehen, die von Gemeindeschwestern und telemedizinischer Technik unterstützt werden, sagte Havellands Landrat Roger Lewandowski (CDU) dem rbb. Praxisräume sollen durch die am Pilotprojekt beteiligten Kommunen zur Verfügung gestellt werden.