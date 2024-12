Im Kampf um die Räumung des seit Jahren besetzten Hauses in der Rigaer Straße 94 gehen die Anwälte des Eigentümers jetzt gegen drei Richter am Landgericht vor. Ein Vorwurf: Sie sollen Schriftsätze über Monate nicht weitergeleitet haben. Von Jo Goll und René Althammer

Der Rechtsstreit um das Haus Rigaer Straße 94 - letztes Symbol der linksextremen Besetzer-Szene Berlins – hat eine neue Wendung genommen. Die Anwälte des Eigentümers haben jetzt Dienstaufsichtsbeschwerde gegen drei Richter der 66. Kammer am Landgericht II in Berlin gestellt. Außerdem drohen sie Schadensersatzansprüche an. Die Richter sollen Berufungsprozesse verzögert und Schriftsätze nicht weitergeleitet haben. Dem Eigentümer sei nach Darstellung seiner Anwälte dadurch ein schwerer wirtschaftlicher Schaden entstanden.

Das Haus gehört laut Grundbuch einer britischen Firma: der Lafone Investments Limited. Hinter dieser Firma steht ein Geschäftsmann, der nicht öffentlich in Erscheinung treten will - aus Angst vor Bedrohung, wie er angibt. Die Lafone Investments hat schon vor Jahren zwei Berliner Anwaltskanzleien beauftragt, ihre Interessen durchzusetzen. Letztlich geht es darum, dass der eigentliche Eigentümer des Hauses, der als sogenannter "wirtschaftlich Berechtigter" hinter der Lafone steht, seine Rechte wahrnehmen und - beispielsweise - dafür sorgen kann, dass die Bewohner ausziehen, die keine Miete zahlen.

Die Lafone als Eigentümerin lässt daraufhin Berufung einlegen und 13 Fälle landen bei der 66. Kammer des Landgerichts Berlin II.



Was dann geschieht, beschreiben die Anwälte des Eigentümers in einer Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die zuständigen Richter wie folgt: "unsachgemäße, auffällige und hartnäckige Verzögerungen", "Untätigkeit und verfehlte und parteiische Verhandlungsführung", "bewusste Verweigerung der Aktenbearbeitung". Die Kammer habe nach Auffassung der Anwälte, so ist es in der 18 Seiten umfassenden Beschwerde vom 29. November 2024 nachzulesen, in den vergangenen 20 Monaten alles dafür getan, um das weitere Verfahren zu verzögern bzw. ruhen zu lassen. Die Richter am Landgericht hätten es unterlassen, die Berufungsschriftsätze an die Anwälte der Bewohner weiterzuleiten. Ebenso seien die Berufungsbegründungen einfach liegengeblieben.



Durch diese Untätigkeit der Kammer sei dem Eigentümer über die Monate erheblicher wirtschaftlicher Schaden entstanden. "Das bewusste Unterlassen von verfahrensleitenden Handlungen der 66. Kammer" komme nach Auffassung der Lafone-Anwälte einer "Rechtsverweigerung" gleich, heißt es in der Dienstaufsichtsbeschwerde, die rbb24 Recherche vorliegt. Auch sei eine "Schadenersatzklage aus Amtshaftung gegen alle drei Richter der 66. Kammer" in Vorbereitung. Zudem wird gefordert, die Fälle einer anderen Kammer zuzuweisen.

Was die Anwälte des Eigentümers besonders ärgert: Sie hielten sich eigentlich für geduldig. Dass die Gegenseite versuche, auf Zeit zu spielen, sei nicht ungewöhnlich, heißt es von den in Berlin ansässigen Anwälten des Eigentümers. Doch als auch das Gericht auf Fragen nicht reagiert habe, seien sie stutzig geworden und hätten Akteneinsicht genommen, sagt Rechtsanwalt Alexander von Aretin im Gespräch mit dem rbb. Das Ergebnis habe sie dann doch überrascht: Es sei gar nicht so sehr die Gegenseite gewesen, die auf Zeit spielte, sagt von Aretin. Vielmehr sei es das Gericht gewesen, dass die Verzögerungen verursacht habe.

Die Pressesprecherin des Landgerichts teilt auf rbb-Anfrage dazu mit: "Für Dienstaufsichtsbeschwerden und Ablehnungsgesuche gibt es vorgegebene Verfahren. In diesem Rahmen wird über die entsprechenden Anträge entschieden werden. Dem kann und darf ich nicht vorgreifen."