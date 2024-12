Wohnungsmangel in Berlin

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich im Bundestag für eine Bebauung des Tempelhofer Felds ausgesprochen. Scholz sprach über Wohnungsnot in deutschen Großstädten und forderte dabei mehr Neubauten, unter anderem auf Freiflächen wie dem Tempelhofer Feld.

Deutschland müsse "in riesigem Umfang neue Wohnungen bauen, zum Beispiel auch in Berlin", sagte Scholz. Man müsse sich deshalb trauen beispielsweise den ehemaligen Flughafen zu bebauen "der da gewissermaßen ungenutzt rumliegt", so der Bundeskanzler.