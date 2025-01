Bundesspitze der Grünen droht im Fall Gelbhaar Konsequenzen an

In ähnlicher Weise äußerten sich auch die beiden Landesvorsitzenden der Grünen in Berlin, Nina Stahr und Philmon Ghirmai.

Für den Fall, dass sich der Verdacht einer parteiinternen Intrige gegen den Berliner Bundestagsabgeordneten Stefan Gelbhaar (Grüne) bestätigt, hat die Bundesführung der Partei ein Ausschlussverfahren angekündigt. "Der Verdacht, dass gegenüber der Presse eine falsche Erklärung gegen ein anderes Parteimitglied mit schweren Vorwürfen erhoben wurde, ist gravierend", erklärten Franziska Brantner und Felix Banaszak am Samstag auf Anfrage der dpa und der Zeitung "Welt am Sonntag".

Über die Belästigungsvorwürfe gegen den Grünen-Politiker Gelbhaar berichtete der rbb auf Basis eidesstattlicher Versicherungen. Bei einer Frau gab es nun Zweifel an der Identität. rbb-Recherchen weisen auf Betrug hin. Von U. Schuhmacher, V. Kleber u. T. Gabriel

Zuvor hatte der rbb öffentlich gemacht, dass eine Bezirkspolitikerin der Grünen unter Nennung eines falschen Namens Belästigungsvorwürfe gegen Gelbhaar öffentlich gemacht hatte. Sie war als Informantin unter dem Namen Anne K. an den rbb herangetreten und hatte eidesstattlich versichert, von Gelbhaar sexuell belästigt worden zu sein.

"Wer in einem solchen Verfahren falsche Aussagen an Eides statt tätigt, begeht im Zweifelsfall nicht nur eine Straftat, sondern fügt der gemeldeten Person, der Partei, aber auch den auf Vertrauen aufbauenden Strukturen und den anderen meldenden Personen erheblichen Schaden zu", so die beiden Bundesvorsitzenden der Grünen. "Sobald die Person, gegen die sich dieser schwere Verdacht richtet, uns namentlich bekannt wird und der schwerwiegende Verdacht nicht unverzüglich ausgeräumt wird, werden wir ein Parteiausschlussverfahren einleiten." Dass der rbb strafrechtliche Schritte gegen die Informantin eingeleitet hat, halten Brantner und Banaszak für richtig.