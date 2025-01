sigi bruders berlin Montag, 13.01.2025 | 12:18 Uhr

Eine Polizei die tendenziell racial-profiling betreibt kann nur zu diesem Ergebnis kommen. Würde die Polizei z.B. nach Wirtschaftskrminalität in Zehlendorf suchen, wären mindestens zwei Drittel deutsche Vornamen. Oder wenn man in einem brandenburgischen Dorf nach Vergewaltigern sucht-auch da wäre der Anteil deutscher Vornamen erheblich. Und es gäbe ebenfalls eine erhebliche Überschneidung zb. mit afd-Wählern.

Das die Liste an die Öffentlichkeit kommt bestätigt nur das was wir wissen. Die Polizei hat ein Problem mit Rechtsgerichteten in den eigenen Reihen.