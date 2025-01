Ulrike K. Tempelhof Mittwoch, 08.01.2025 | 17:55 Uhr

Widerliche Gesinnungen in Reihen der Polizei direkt an der Quelle zu persönlichen, vertraulichen Daten. Skandal!



Da wundert sich niemand mehr, dass manche Bürger z.B. keine Anzeigen bei der Polizei aufgeben, weil sie Sorge davor haben, dass z.B. Kontaktdaten in falsche Hände geraten und ungebetene Gäste plötzlich Wohnorte etc. kennen.



Gespannt, was die Ermittlungen ergeben und ob und wer polizeiintern für diesen inakzeptable Missbrauch von Daten bestraft wird. Und ob das l öffentlich wird.