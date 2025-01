Brandenburgs neuer Verkehrsminister Detlef Tabbert (BSW) will in der noch jungen Legislaturperiode einen Blickpunkt auf die Brücken im Land richten.



"Der Einsturz der Carolabrücke in Dresden hat den Fokus nochmal auf den notwendigen Erhalt unserer Brücken gelenkt", sagte Tabbert der Nachrichtenagentur DPA. In diesem und im gesamten Straßenbereich "müssen wir weiter investieren und für die entsprechenden Haushaltsmittel sorgen".

In der Nacht zum 11. September war im vergangenen Jahr überraschend ein Teil der Carolabrücke in Dresden eingestürzt [mdr.de]. Menschen kamen nicht zu Schaden. Allerdings wurden zwei Hauptfernwärmeleitungen bei dem Einsturz zerstört, die Straßenbahntrasse der Brücke stürzte in die Elbe.

Die nicht eingestürzten Teile der Brücke sind seither auch für Pkw, Fahrradfahrer und Fußgänger gesperrt, auch die Elbschifffahrt ist eingeschränkt. Die Brücke kann nicht saniert werden, sie soll abgerissen und ersetzt werden.