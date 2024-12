Nach dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden rückten auch die Berliner Brücken in den Fokus. Bei mehr als 60 der Brücken in der Hauptstadt sieht die Verkehrsverwaltung Handlungsbedarf.

In Berlin sind 63 Brücken in keinem ausreichenden Zustand. So steht es in der Antwort der Verkehrsverwaltung auf eine Anfrage der Grünen, die dem rbb vorliegt. Zuerst hatte die "Berliner Morgenpost" berichtet.

Die 63 Brücken oder Brückenteile tragen laut Verkehrsverwaltung die Zustandsnote 3,0 oder schlechter. Diese Note hatte auch die später eingestürzte Dresdner Carolabrücke [tagesschau.de] bei ihrer letzten Überprüfung bekommen.

Außer in Lichtenberg stehen in jedem Berliner Bezirk solche Brücken. Allein im Bezirk Mitte sind 16 Brücken marode, die meisten davon in Tiergarten. Die schlechteste Brücke befindet sich mit dem Flughafenseesteig in Reinickendorf. Sie trägt die Note 3,8.

Insgesamt sagt der Senat, dass in Berlin sogar 71 Brücken dringend saniert werden müssten. Für über die Hälfte davon gibt es aber noch keinen Plan, wann das geschehen könnte.