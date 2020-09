In Berlin ist die Zahl neuer Corona-Infektionen zuletzt wieder deutlich schneller gestiegen, allein am Dienstag kamen 173 Fälle hinzu. Im Kampf gegen die Pandemie hat die rot-rot-grüne Koalition deshalb schärfere Regeln in der Hauptstadt angekündigt.

Wegen zuletzt gestiegener Corona-Infektionszahlen gilt in Berlin künftig eine Maskenpflicht in Büro- und Verwaltungsgebäuden. Beim Arbeiten am Schreibtisch soll die Regelung nicht greifen. Über den Beschluss des Berliner Senats informierte die Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Die Maskenpflicht soll in Büro- und Verwaltungsgebäuden gelten, nicht aber am Schreibtisch, wie es hieß. Das wäre analog zu der bereits geltenden Regelung in Restaurants: Bewegt man sich vom Platz weg und nähert sich dadurch potentiell anderen Menschen, etwa auf dem Weg zur Toilette oder zum Ausgang, muss man eine Maske tragen. Am Platz selber nicht.

"Wir haben eine besondere Situation, weil Großstädten besonders schnelles Infektionsgeschehen droht. Das sehen wir auch an München, dort gibt es eine deutlich höhere Inzidenz als in Berlin", sagte Pop. In der Hauptstadt gelte es nun zu verhindern, dass es zu einem erneuten Lockdown kommen müsse. Dafür sei es nötig, Beschränkungen frühzeitig zu beschließen.