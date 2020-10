Zehn mit Corona infizierte Personen geben in Berlin das Virus durchschnittlich an zwölf Personen weiter: R-Wert 1,2. So teilte es der Berliner Senat am Montag mit. Das bedeutet auch, dass dieser Wert den dritten Tag infolge nach Senatsmaßstäben zu hoch ist: Die Corona-Ampel zeigt Rot. Vergangene Woche Dienstag standen erstmals zwei Werte auf Rot.

Liegt der R-Wert unter 1,0 zeigt dies an, dass sich das Virus langsamer ausbreitet. Ist der R-Wert höher verbreitet sich das Virus wieder schneller.



Dauerhaft Rot ist seit einiger Zeit bereits die Ampel für die 7-Tage-Inzidenz. Also der durchschnittliche Wert von Ansteckungen innerhalb der vergangenen Woche gerechnet auf 100.000 Einwohner. Dieser Wert soll berlinweit nicht über 50 liegen, am Montag betrug er 63,2.