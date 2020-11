Bild: dpa/Gaetan Bally

Sitzung in Berlin - Senat informiert über Schnelltests - Corona-Ampel auf dem Prüfstand

10.11.20 | 07:27 Uhr

An der Berliner Corona-Ampel gab es zuletzt mehrfach Kritik, vor allem die Aussagekraft des sogenannten R-Werts wird bezweifelt. Darüber will der Senat am Dienstag beraten. Außerdem geht es um Schnelltests - und die Frage, wer sie wann nutzen darf.



Der Berliner Senat berät am Dienstagvormittag ein weiteres Mal über die Corona-Pandemie und die weiter steigenden Infektionszahlen. Neue Maßnahmen oder Verschärfungen der aktuellen Infektionsschutzverordnung sollen einer Senatssprecherin zufolge aber nicht beschlossen werden.



Der Teil-Lockdown gilt erst seit Montag vergangener Woche. Seitdem sind in Berlin zum Beispiel Museen, Theater, Konzerthäuser, Schwimmbäder, Restaurants und Bars geschlossen. Zunächst soll abgewartet werden, welche Auswirkungen diese Maßnahmen haben. Allerdings stehen gleich mehrere Themen im Zusammenhang mit der Pandemie auf der Tagesordnung.

R-Wert wird hinterfragt

Die Senatsverwaltung für Gesundheit will über Schnelltests informieren. Dabei geht es um Details, etwa, wie viele bald zur Verfügung stehen, wie sie verteilt werden sollen und wer sie nutzen darf.



Ein Beratungsthema ist außerdem die Berliner Corona-Warn-Ampel, an der es mehrfach Kritik gegeben hat. Ein Punkt, der diskutiert werden soll, ist die Aussagekraft der sogenannten Reproduktionszahl. Dieser R-Wert gibt an, wie viele andere Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt. Der Senat will sich mit der Frage befassen, ob es bessere Alternativen gibt.

Wie geht es weiter mit der Notfallklinik?

Beraten wird der Sprecherin zufolge auch über die Zukunft des Corona-Behandlungszentrums an der Jafféstraße. Das Notfallkrankenhaus auf dem Messegelände gilt als betriebsbereit, wird derzeit noch nicht genutzt, aber voraussichtlich noch gebraucht. Nach rbb-Informationen soll die Corona-Notfallklinik noch bis voraussichtlich Mai 2021 offengehalten werden. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) will dazu am Dienstag eine entsprechende Empfehlung in die Senatssitzung einbringen.



Es handelt sich nach rbb-Informationen um eine Besprechungsunterlage, die der Senat zur Kenntnis nehmen wird. Formal müssen auch die Gesellschafter der Messe noch zustimmen, wobei die Messe zu 99 Prozent dem Land Berlin gehört.



Bisher wird die provisorische Klinik in der Jafféstraße zwar nicht genutzt, bei einer Überlastung der Krankenhäuser sollen hier jedoch leichtere Corona-Fälle behandelt werden. Seit Mai sind in dem Reservekrankenhaus knapp 90 Betten für einen Betrieb zugelassen. Entsprechendes Personal sei bereits für eine kurzfristige Inbetriebnahme rekrutiert worden, sagte Staatsekretär Martin Matz am Montag im Gesundheitsausschuss.

Sendung: Inforadio, 10.11.2020, 7 Uhr