Fragen und Antworten - Was Sie über FFP2-Masken wissen sollten

19.01.21 | 11:03 Uhr

FFP2-Masken sollen besser vor Ansteckung mit dem Coronavirus schützen. Deswegen sind sie ab sofort in Bayern im ÖPNV und in Läden Pflicht. Eine Regel, die bundesweit noch ausgeweitet werden könnte. Was sind die Vorteile dieser Masken?

Was sind FFP2-Masken? Die Bezeichnung "FFP" stammt aus dem Englischen und bedeutet "Filtering Face Piece". Ursprünglich kennt man FFP2-Masken vor allem aus dem Handwerk. Arbeiter schützen sich damit davor, Staub oder andere giftige Stoffe einzuatmen. Die Zahl in der Bezeichnung weist darauf hin, wie viele Aerosole die Masken filtern können muss. "FFP2-Masken müssen mindestens 94 Prozent und FFP3-Masken mindestens 99 Prozent der Testaerosole filtern", so das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Was unterscheidet FFP2-Masken von einfachen Mund-Nase-Bedeckungen? FFP2-Masken sind nach Angaben der Gesellschaft für Aerosolforschung sowohl für den Selbst- als auch den Fremdschutz effizient, sofern sie kein Ausatemventil haben. Einfache Mund-Nasen-Bedeckungen hielten indes kleinere Partikel nicht so gut ab und seien daher für den Selbstschutz nicht so gut geeignet. Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg erklärt: Trage man eine korrekt angelegte FFP2-Maske, sei es für einen selbst weniger riskant, wenn andere Menschen im Raum nur einen Schal oder einen falsch angelegten Mund-Nasen-Schutz trügen. FFP2-Masken mit Ausatemventil wiederum dienen dem Positionspapier der Gesellschaft für Aerosolforschung zufolge nur dem Selbstschutz "und widersprechen daher dem Solidaritätskonzept, dass Mitmenschen durch kollektives Maskentragen geschützt werden".

Wie funktionieren FFP2-Masken? FFP2-Masken helfen vor allem beim Schutz vor einer Tröpfcheninfektion. Ausgeatmete Aerosolpartikel sind nach Angaben der Gesellschaft für Aerosolforschung durch anhaftende Feuchtigkeit relativ groß, auch einfache Masken können sie daher recht effizient zurückhalten. In der Raumluft schrumpfen die Partikel aber - und können darum beim Einatmen durch einfache Masken hindurch gelangen. FFP2-Masken sind dichter und filtern so mehr kleinere Partikel. In der Folge bieten sie mehr Schutz für den Träger als eine einfache Mund-Nasen-Bedeckung.



Wie lange können FFP2-Masken genutzt werden?



FFP2-Masken sind Einwegprodukte, ausgelegt als Arbeitsschutz für eine Acht-Stunden-Schicht. "Für den privaten Bereich im Alltag kann die Maske allerdings auch öfter benutzt werden, etwa für den Einkauf oder die Fahrt zur Arbeit mit dem öffentlichen Nahverkehr", heißt es vom TÜV-Verband (VdTÜV). Die allgemeine Empfehlung ist: Jeder sollte mindestens sieben FFP2-Masken besitzen, also eine Maske pro Wochentag. Aber: Spätestens nach fünf Gebrauchszyklen sollten die Masken entsorgt werden.



Durch die Atemluft sammeln sich mit der Zeit Bakterien in der Maske, so dass sie irgendwann anfangen könne zu riechen, erklärte Strömungswissenschaftler Christian Kähler dem NDR.



Für diesen Fall empfiehlt die Fachhochschule Münster zwei Reinigungsmethoden: Sieben Tage bei Raumluft trocknen: Bei diesem Verfahren wird das Infektionsrisiko um mehr als 95 Prozent reduziert. Dazu die Maske an einem trockenen, von weiteren Gegenständen freien Platz eine Woche lang aufhängen. Dieser Zyklus sollte pro Maske höchstens fünfmal wiederholt werden. Danach sollte die Maske entsorgt werden. Bei 80 Grad eine Stunde im Backofen: Damit kann SARS-CoV-2 vollständig inaktiviert werden. Vor der Desinfektion sollte die Maske mindestens einen Tag getrocknet werden. Zur Vorbereitung den sauberen Rost mit Backpapier belegen. Dann die trockene Maske auf den Rost legen. Der Backofen sollte auf 80 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt sein. Die Maske sollte im Ofen für circa 60 Minuten trocknen.

Wie teuer ist der FFP2-Schutz und wo bekommt man ihn? FFP2-Masken sind nicht apothekenpflichtig. Sie können daher auch im normalen Einzelhandel (zum Beispiel in der Drogerie) oder online gekauft werden. Die Preisspannen bei den Masken sind groß. Je nach Anbieter und Maskenhersteller variieren die Kosten für FFP2-Masken stark. Um Menschen aus Risikogruppen vor dem Coronavirus zu schützen, will der Bund zudem rund 34 Millionen FFP2-Masken finanzieren. Nach dem Abgleich mit Versicherungsdaten der Krankenkassen sollen die betroffene Personen Gutscheine für insgesamt zwölf FFP2-Masken zugesandt bekommen. Wie erkennt man gute Qualität? "Mangelhafte oder gefälschte Masken sind rein optisch nicht leicht zu erkennen", erklärt André Siegl, Experte für Arbeits- und Gesundheitsschutz beim TÜV-Verband (VdTÜV), dazu. "In den vergangenen Monaten kamen wiederholt fehlerhafte FFP2-Masken mit gefälschten Kennzeichnungen in Umlauf." Kunden können nach EU-Normen zertifizierte Masken an dem CE-Zeichen und der vierstelligen Prüfnummer erkennen. Bei ihnen ist die Filterleistung von 94 Prozent nachgewiesen worden. Das CE-Zeichen weist nach, wer die Maske getestet hat. So steht die Kennzeichnung CE 0158 für die Dekra, CE 0035 für den TÜV Rheinland. Generell sollten Verbraucher Maskenmodelle unterschiedlicher Anbieter testen. Die Maske müsse gleichmäßig eng anliegen, ohne stark zu drücken, es dürfe keine Luft durch Öffnungen strömen, heißt es vom VdTÜV. Der Träger müsse einen höheren Atemwiderstand spüren, das Ausatmen wiederum einen spürbaren Überdruck in der Maske erzeugen.

Wie trägt man die FFP2-Maske korrekt? Die Maske muss sehr dicht am Gesicht anliegen. Die Luft - und damit auch das Virus - strömt sonst ungefiltert durch die Lücken zwischen Gesicht und Maske. "Durch eine Stoffmaske atme ich immer zumindest zum Teil hindurch, aber wenn bei einer FFP2-Maske irgendwo am Gesicht eine kleine Lücke bleibt, geht fast alle Luft dort hindurch - und mit ihr das Virus", erklärt Johannes Knobloch, Leiter des Bereichs Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Der Präsident der Gesellschaft für Aerosolforschung, Christof Asbach, betont, dass eine nicht sauber abschließende FFP-Maske nicht wirksamer sei als eine einfache Alltagsmaske. Auch perfekt getragene FFP2-Masken böten zudem keinen hundertprozentigen Schutz, so Asbach. Die Masken müssten den Anforderungen zufolge 94 Prozent der Partikel filtern - damit gingen immer noch 6 Prozent durch. Ein Problem haben Bartträger: Sie können eine FFP2-Maske meist gar nicht dicht aufsetzen. "Sie ist bei Männern nur mit glattrasierter Haut zu tragen", sagt Knobloch. Schon beginnender Bartwuchs könne ein Problem darstellen, weil sich ein Abstand zwischen Haut und Maske bilde, durch die Luft ungefiltert ein- und ausströme. Wie setzt man die FFP2-Maske auf und ab? Die Hygiene-Regeln für das Auf- und Absetzen der Masken sind dieselben, wie für die Alltagsmasken aus Stoff. Jede FFP2-Maske sollte auch eine Anleitung beiliegend haben. Zunächst die Hände gut waschen oder desinfizieren. Dann die Masken über Mund, Nase und Wange platzieren. Die Ränder der Maske sollen dicht am Gesicht aufliegen, die metallenen Nasenbügel so verbiegen, dass oben keine Atemluft entweicht. Die Maske sollte nur über die Bänder abgenommen werden, nicht auf die Maske fassen. Wenn man unterwegs ist und die Maske kurz absetzen möchte, sollte sie nicht in die Manteltasche gesteckt werden. Besser ist, sie für kurze Zeit am Handgelenk zu tragen, noch besser ist, die Maske einfach auf zu lassen.

Bestehen arbeitsschutzrechtliche Regelungen zur Tragezeitbegrenzung? Das Tragen einer FFP-Maske kann über längere Zeit körperlich anstrengend sein, daher darf nach Anlage 2 der berufsgenossenschaftlichen Regel 112-190 "Benutzung von Atemschutzgeräten" eine partikelfiltrierende Halbmaske ohne Ausatemventil ununterbrochen nur für eine Zeitdauer von 75 Minuten getragen werden. Im Anschluss ist eine Erholungsdauer von 30 Minuten einzuhalten. Pro Arbeitsschicht sind so 5 Einsätze möglich. Bei Benutzung einer partikelfiltrierenden Halbmaske mit Ausatemventil erhöht sich die ununterbrochene Tragezeit auf 120 Minuten. Im Anschluss ist auch hier eine Erholungszeit von 30 Minuten erforderlich. Pro Arbeitsschicht sind somit 3 Einsätze möglich.

