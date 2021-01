Grundsätzlich können in Berlin aktuell nur Menschen im Alter von mehr als 80 Jahren sowie Personal in der Pflege oder in Krankenhäusern geimpft werden. Wer in Berlin lebt, impfberechtigt ist und nicht in einem Pflegeheim lebt, wird per Brief der Gesundheitsverwaltung zur Impfung eingeladen. Diese Schreiben soll laut Senat alle wichtigen Informationen zur freiwilligen Terminbuchung enthalten. Seit dem 27. Dezember führen mobile Teams auch Impfungen in Pflegeeinrichtungen durch. [Der ersten in Berlin Geimpften, Gertrud Haase, geht es übrigens gut.]

Anders als in Berlin erfolgt die Einladung für die Terminvereinbarungen zur Impfung in Brandenburg nicht automatisch. Stattdessen ist seit dem 4. Januar ein Callcenter der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) zur telefonischen Terminvergabe an den Start gegangen. Es ist über die kostenfreie Patientenservice-Rufnummer 116 117 erreichbar - täglich von 8 bis 20 Uhr. Weil anfangs nur Termine an Impfberechtigte vergeben werden können, wird am Telefon die Impfberechtigung abgefragt und neben einem Termin auch das Impfzentrum, in dem die Impfung stattfinden soll, vereinbart. Später soll auch eine Online-Buchung möglich sein.

Wo gibt es in Brandenburg und Berlin Impfzentren?

In Brandenburg soll es insgesamt elf Impfzentren über das ganze Land verteilt geben. Die ersten beiden in Potsdam (Metropolis-Halle im Filmpark Babelsberg) und Cottbus (Messehalle) sind am 5. Januar in Betrieb gegangen [mesgiv.brandenburg.de]. Das dritte Impfzentrum startet am 11. Januar in Schönefeld (Flughafen Schönefeld - Terminal 5 / Terminalbereich M). Bis Anfang Februar sollen dann neun weitere Impfzentren in Eberswalde (Sportzentrum Westend,) Brandenburg/Havel (An der Regattastrecke), Elsterwerda (Mehrzweckhalle), Frankfurt (Oder) (Messe), voraussichtlich Oranienburg (Standort in Abstimmung), Kyritz (Sport- und Kulturzentrum), Luckenwalde (Fläminghalle) und Prenzlau (Standort in Abstimmung) in Betrieb gehen.

Die Berliner Impfzentren entstanden seit dem 30. November in der Messehalle 11 (Charlottenburg-Wilmersdorf), in den ehemaligen Flughäfen Tegel (Terminal C) und Tempelhof (Hangar 4) sowie im Erika-Heß-Eisstadion in Mitte, im Velodrom in Pankow und in der Arena in Treptow-Köpenick. Bislang ist nur letzteres in Betrieb. Nach einer Pause über den Jahreswechsel wird ab 4. Januar in der Arena weiter geimpft. Wann die anderen Berliner Impfzentren den Betrieb aufnehmen, ist noch unklar und hängt von den Impfstoff-Lieferungen ab, die in der Hauptstadt eintreffen.