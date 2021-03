Schnelltests helfen, vor Kontakten eine höhere Sicherheit gegen Ansteckungen zu ermöglichen. Mehrere Handelsketten kündigen für das Wochenende an, solche Testpakete anzubieten. Bund und Länder beraten über kostenlose Angebote von Testsets.



Erste Corona-Schnelltests zur Selbstanwendung sollen bereits am Samstag in Deutschland in den freien Verkauf kommen. Die Handelsketten Aldi Nord und Aldi Süd kündigten am Mittwoch an, dass Kunden die in Deutschland produzierten Tests dann an der Kasse bekommen können.



Zunächst ist die Abgabemenge auf eine Packung pro Kunde begrenzt. Eine Packung werde rund 25 Euro kosten. Sie enthalte fünf Tests, deren Ergebnis nach dem Nasenabstrich in 15 Minuten vorliegen soll. Die Erkennungsrate liegt den Angaben zufolge bei 96 Prozent. Auch Discounter-Konkurrent Lidl und die Supermärkte von Rewe und Edeka arbeiten nach eigenen Angaben an solch einem Angebot. Die Drogeriemarktketten Rossmann und dm wollen mit dem Verkauf am nächsten Dienstag beginnen. Apotheken wollen die Produkte ebenfalls anbieten.