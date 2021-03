Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) erwägt, Ticketverkäufe für Kulturveranstaltungen an negative Corona-Testergebnisse zu koppeln. Dazu sei ein Pilotprojekt in Arbeit, wie die Senatsverwaltung für Kultur am Mittwoch mitteilte.



Wer ein Ticket für eine Kulturveranstaltung kauft, soll demnach Zugang zu einem System erhalten, in dem ein aktuelles Testergebnis hochgeladen werden kann. Mit einem negativen, verifizierten Ergebnis soll es dann möglich sein, die Veranstaltung zu besuchen. Das Testsystem könne die Abstands- und Hygienemaßnahmen bei Kulturveranstaltungen ergänzen, hieß es weiter.



Das Pilotprojekt soll mit der Gesundheitsverwaltung abgestimmt werden. Um an dem Projekt teilzunehmen, können sich Einrichtungen bewerben.