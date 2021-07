Auch in Brandenburg sollen in diesem Sommer Großveranstaltungen mit mehr als 5.000 Menschen möglich sein. Wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilte, haben die Länder mit dem Bundeskanzleramt ein einheitliches Vorgehen beschlossen. Unterhalb einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 sollen auch Veranstaltungen mit bis zu 25.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern möglich sein. Der Berliner Senat hatte diese Regelung, die auch die Rückkehr von Zuschauern in Sportarenen betrifft, ebenfalls angekündigt.

Der Brandenburger Staatssekretär Benjamin Grimm (SPD) begrüßte die Bund-Länder-Einigung und kündigte an, die Regelung noch im Juli in Landesrecht umzusetzen. "Damit bieten wir den Veranstaltern mehr Planungssicherheit und eine Perspektive für den Sommer", erklärte Grimm.

Für manche Veranstalter, etwa von Festivals, kommt diese Perspektive offensichtlich zu spät. Erst am Montag hatten die Veranstalter des Feel Festivals am Bergheider See in der Lausitz ihr geplantes Event im September abgesagt.

Das Wilde Möhre Festival in Drebkau am Gräebendorfer See hat dagegen noch Hoffnungen, im Juli und August an mehreren Wochenenden mit Publikum zu feiern.