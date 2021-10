Keine Maskenpflicht mehr an Berliner Grundschulen

Für die Grundschüler in Berlin kehrt ein weiteres Stück Normalität zurück: Sie müssen ab Montag keine Masken mehr im Unterricht tragen. Der Schulalltag solle so weniger belastend sein, teilte der Senat mit. Doch die Entscheidung stößt auch auf Kritik.

Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 müssen in Berlin keine Masken mehr im Unterricht tragen. Ab diesem Montag entfällt die Maskenpflicht in den Grundschulen - in Brandenburg ist das bereits der Fall.

Die Aufhebung der Maskenpflicht in Berlin hatte der Senat am vergangenen Dienstag beschlossen. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) begründete den Schritt mit der Belastung, die vom Tragen der Maske ausgehe. Berlin folge damit dem Beispiel einiger anderer Bundesländer. Scheeres hatte aber auch betont, dass das Tragen einer Maske nicht verboten sei. Wer seine Kinder lieber mit Maske in die Schule schicken möchte, könne das tun.