Kultursenator Klaus Lederer (Linke) fordert vom Bund neue Corona-Regeln für den Herbst und Winter.



Er sagte am Sonntag in der rbb24 Abendschau, das Infektionsschutzgesetz des Bundes laufe im September aus. Die Bundesländer wüssten aber noch nicht, was der Bund danach an Regelungen plane. Lederer sagte, er hoffe, dass Kultureinrichtungen nicht wieder komplett geschlossen werden müssten. Nach menschlichem Ermessen seien die Kultureinrichtungen sicher. Dazu habe sich der Senat auch mit der Technischen Universität und der Charité beraten.

Er versicherte gegenüber Menschen, die im Kultursektor arbeiten: "Niemand muss sich Sorgen machen, wenn sie oder er in einer Kultureinrichtung arbeitet."