Mit der näher rückenden Landtagswahl verstärkt auch die extreme Rechte ihre öffentlichen Auftritte in Brandenburg.

Im ersten Halbjahr 2024 hat die Polizei nach vorläufigen Angaben 49 Aktivitäten der extremen Rechten mit neonazistischen und rassistischen Bezügen registriert. Das waren 21 Veranstaltungen oder 57 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum, wie aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Landtagsabgeordneten Andrea Johlige (Linke) hervorgeht.

An Kundgebungen, Infoständen und Plakataktionen waren rund 400 Menschen beteiligt. Im Zentrum standen die Landtagswahl und Kommunalwahlen in Brandenburg. Allein 16 Aktivitäten organisierte die Kleinpartei "Der dritte Weg", die damit am häufigsten öffentlich in Erscheinung trat.