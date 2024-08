Demnach wurden von zwölf Parteien, einer politischen Vereinigung sowie einer Listenvereinigung Landeslisten zugelassen, welche mit der Zweitstimme gewählt werden können. Die Zweitstimme ist die maßgebende Stimme für die Zusammensetzung des Landtages Brandenburg.

Die Wahlkreisbewerbenden werden hingegen mit der Erststimme gewählt. Wer die meisten Erststimmen im Wahlkreis erhält, zieht direkt in den Landtag ein.

Fünf Parteien treten mit Direktkandidierenden in allen 44 Wahlkreisen an (SPD, CDU, Grüne, BVB/Freie Wähler und FDP). Die AfD und die Linke stellen in 43 Wahlkreisen Direktkandidierende. Die Listenvereinigung Plus Brandenburg (Plus) ist in 12 Wahlkreisen mit Direktkandidierenden vertreten, Deutsch Land Wirtschaft (DLW) in 6 Wahlkreisen. Der Dritte Weg (III. Weg) steht in 5 Wahlkreisen mit Direktkandidierenden zur Wahl. Kandidierende der "Partei Mensch Umwelt Tierschutz" (Tierschutzpartei) sowie der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) können in 4 Wahlkreisen direkt gewählt werden. Sowohl das "Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit" (BSW) als auch die "WerteUnion" (WU) treten in keinem Wahlkreis für ein Direktmandat an.