Nach gelungenem Saisonstart ist die Stimmung blendend beim 1. FC Union - auch weil am Freitag die Gruppenauslosung für die Europa League ansteht. Bei so großer Euphorie ist es für Trainer Urs Fischer gar nicht so einfach, den Fokus auf Gegner Schalke 04 zu richten.

Die Auslosung für die Europa League am Freitag (13 Uhr) stürzt schon jetzt ganz Köpenick in große Vorfreude. Denn der 1. FC Union steht erneut vor denkwürdigen Europapokalnächten. Nur, dass diesmal die Gegner noch klangvollere Namen haben könnten als vergangene Saison in der Conference League. Vereine wie Manchester United, der FC Arsenal oder der AS Rom könnten ihre Aufwartung im Stadion An der Alten Försterei machen. Die Aussicht darauf lässt schon jetzt die Glücksgefühle vieler Union-Fans förmlich explodieren. Schließlich winken die größten Spiele der Unioner Vereinsgeschichte.

Auch Unions Trainer Urs Fischer fiebert der Auslosung entgegen: "Wir werden versuchen, dass wir das live mitverfolgen können", sagte er am Donnerstagnachmittag auf der Pressekonferenz des Vereins. "Wir müssen es genießen, egal wie am Schluss ausgelost wird. Es ist ja schon ein Wunsch in Erfüllung gegangen, dass wir uns überhaupt für die Europa League qualifiziert haben."