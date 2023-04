Die Saison auf der Galopprennbahn Hoppegarten ist eröffnet und zum Start am Ostersonntag gab es gleich was zu gucken: Einen Außenseitersieg und einen Favoritentriumph in den beiden Toprennen. Im Preis von Dahlwitz über 2.000 Meter für vierjährige und ältere Pferde musste der hohe Favorit Best of Lips mit Martin Seidl im Sattel dem Duo Panjari und Eduardo Pedroza den Vortritt lassen. In der mit 25.000 Euro dotierten Prüfung erreichte der als zweiter Favorit gewettete Hengst Dolomit mit Rene Piechulek den dritten Rang.