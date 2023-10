Die Spielerinnen von Alba Berlin haben am fünften Spieltag in der Basketball-Bundesliga ihren vierten Sieg errungen. Im Spitzenspiel des Tabellenzweiten gegen den Tabellendritten gewannen die Berlinerinnen dabei vor 1.369 Zuschauern in der Sömmeringhalle mit 78:61 gegen die Eisvögel USC Freiburg. Beste Werferinnen bei Alba war Laina Snyder mit 19 Punkten, gefolgt von Tessa Stammberger (12 Punkte) und Maggie Mulligan (10 Punkte).

Dass es letztlich doch zu einem deutlichen Sieg reichte, lag laut Trainer Cristo Cabrera daran, dass sich seine Mannschaft "in der zweiten Halbzeit auf die Basics konzentriert habe". Mit einem furiosen 17:3-Lauf startete Alba in das dritte Viertel und gab den Vorsprung in der Folge nicht wieder her. So war Alba letztlich in allen entscheidenden Statistiken vorn. Die Gastgeberinnen sammelten mehr Rebounds (43 zu 36), mehr Assists (20 zu 11), hatten mehr Ballgewinnen (15 zu 11) und weniger Ballverluste (24 zu 27). Und nun auch in der Tabelle zwei Punkte Vorsprung auf die zuvor punktgleichen Breisgauerinnen.

Die nächste Chance auf einen Sieg gibt es bereits am Mittwoch, den 1. November (19:30 Uhr). Dann im Heimspiel gegen die Aufsteigerinnen von den Orthomol Wings Leverkusen.