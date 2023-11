Das neu formierte Berliner Eislaufpaar Minerva Hase und Nikita Volodin hat einen erfolgreichen Grand-Prix-Einstand gegeben. Bei ihrem ersten gemeinsamen Grand Prix überhaupt sicherten sich die jeweils 24 Jahre alten Hase und Volodin im finnischen Espoo mit 192, 72 Punkten nach Kurzprogramm und Kür prompt den ersten Platz.

Bereits im Vorfeld des finnischen Grand Prix hatte das in dieser Saison erstmals gemeinsam startende Duo mit Siegen bei der Nebelhorn Trophy in Oberstdorf und bei der Budapest Trophy überzeugt. Nun bestätigten die am Berliner Bundesstützpunkt trainierenden Hase und Volodin ihre gute Form auch im Rahmen der höchsten internationalen Wettbewerbsserie der International Skating Union (ISU).

Zwar blieb das Duo weder in seinem Kurzprogramm noch in seiner Kür vollends fehlerfrei, dennoch überzeugte es. Zum einen liefen Hase und Volodin die stilistisch beste Kür, zum anderen profitierten sie auch von Fehlern ihrer Konkurrenz. Mit insgesamt 192,72 Punkten verwiesen sie am Samstag schlussendlich die Italiener Sara Conti und Niccolo Macii (188,60 Punkte) auf Rang zwei sowie die Ungarn Pavlova und Alexei Sviatchenko (186,19) auf Rang drei.