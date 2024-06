Wer Deutschland gegen die Schweiz draußen gucken will, muss sich wettermäßig keine Sorgen machen - verspricht zumindest der Deutsche Wetterdienst. Und wer es voll mag, kann am Brandenburger Tor mit noch mehr Fans als zuvor das Spiel verfolgen.

Die Deutsche Fußball-Nationalmannschft trifft am Sonntag (21 Uhr) im letzten Gruppenspiel auf die Schweiz. Gute Wetter-Nachrichten gibt es für alle, die das Spiel beim Public Viewing auf den Fanzonen in Berlin miterleben wollen. Während des Spiels soll es trocken bleiben, teilte der Deutsche Wetterdienst am Samstag mit. Ausgetragen wird das Spiel in Frankfurt am Main.

Tagsüber scheint am Sonntag in Berlin und Brandenburg zunächst die Sonne, Richtung Prignitz soll es etwas wolkiger werden. In der Region soll es am Tage einen Wechsel aus Sonne und Quellwolken geben. Um das Public Viewing zum Spiel zwischen der Schweiz und Deutschland am Abend müsse man sich keine Gedanken über das Wetter machen, so der Deutsche Wetterdienst. In Berlin und Brandenburg liegen die Temperaturen voraussichtlich bei 21 bis 24 Grad.