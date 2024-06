Nun soll Cristian Fiél als Nachfolger von Dardai deutlich mehr aus den "Blau-Weißen" herausholen – und in allerspätestens zwei Jahren zum Aufstieg bringen. Hertha soll sich dessen Dienste laut Medienberichten eine mittlere sechsstellige Ablösesumme kosten lassen, die an den 1. FC Nürnberg geht.

Folgend hatte der gebürtige Esslinger wichtige Trainererfahrungen im Jugendbereich gemacht. Nach seiner aktiven Karriere blieb er als Jugendtrainer in Dresden. Fiél galt als große Zukunftshoffnung, wurde deshalb sehr aktiv auf seinem Karriereweg gefördert. 2019 wurde er in Dresden erstmals Profi-Cheftrainer, schaffte den zuvor gefährdeten Klassenerhalt, wurde nach 15 Spieltagen der neuen Saison jedoch gefeuert. Damals machte sich Sportdirektor Ralf Minge große Vorwürfe, den noch 38-jährigen Fiél zu früh ins Wasser geworfen zu haben. Die Trennung sei ihm alles andere als leicht gefallen. Minge bezeichnete Fiél als "eines der größten Trainertalente überhaupt", das seinen Weg noch gehen würde.

2023 ging jener Weg in Nürnberg weiter - Fiél wurde das Amt des Cheftrainers anvertraut. Die Hinrunde unter dem Deutsch-Spanier lief überraschend gut, Nürnberg sammelte 24 Punkte – nur einen weniger als Hertha. In jenem halben Jahr konnte sich Fiél im Profi-Geschäft deutlich profilieren, indem er mutigen Offensivfußball mit vielen jungen Talenten spielen ließ und so unter anderem Hertha bei beim 3:1-Hinrundensieg überrollte. So hauchte er einem Verein, der in den Jahren zuvor äußerst grauen Zweitligafußball spielte und stets gegen den Abstieg kämpfte, neues Leben ein.

Aus den Nürnberger Mannschaftskreisen heißt es gegenüber rbb|24 allerdings, dass die Mannschaft in der Hinrunde – durch Fiéls Arbeit – deutlich über ihren Möglichkeiten gespielt habe. So kam der Einbruch in der Rückrunde kaum überraschend. Internen Einschätzungen zufolge war vor allem die Kaderplanung Schuld, denn schon früh wurde einigen Profis mitgeteilt, dass sie den Verein verlassen müssen, andere hatten sich schon mit Abnehmern geeinigt. So brach der Teamgeist auseinander, die entscheidenden Prozentpunkte fehlten auf dem Platz – und von der guten Hinrunde blieb wenig übrig. Der Leidtragende: Cristian Fiél, der fachlich wie menschlich überaus geschätzt wurde. Nürnberg rettete sich gerade so vor dem Abstieg – eine, blickt man nur auf die Endtabelle, dürftige Saison.