Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat einen neuen Cheftrainer. Cristian Fiél soll zur neuen Saison übernehmen. Das wurde dem rbb am Mittwoch bestätigt. Zuvor war Fiél Trainer beim 1. FC Nürnberg.

Der 44-Jährige kommt vom 1. FC Nürnberg. Dort hatte er in der vergangenen Spielzeit zum zweiten Mal in seiner Karriere eine Profi-Mannschaft übernommen. Fiél, dessen Vertrag in Nürnberg noch bis Juni 2025 datiert war, soll den Berliner Klub Sky zufolge eine Ablöse-Summe von rund 500.000 Euro kosten, die durch mögliche Boni erhöht werden könnte.