Die Vizeweltmeisterin und gebürtige Berlinerin Isabel Gose hat die zweite deutsche Schwimm-Medaille bei den Olympischen Spielen in Paris gewonnen. Die 22-Jährige aus Magdeburg schlug im Finale über 1.500 Meter Freistil in der La Defense Arena mit deutschem Rekord nach 15:41,16 Minuten als Dritte an. Gold ging an die amerikanische Rekordweltmeisterin Katie Ledecky, die sich überlegen zum achten Mal zur Olympiasiegerin krönte.

Silber gewann die Französin Anastasiia Kirpichnikova. "Ich war so aufgeregt. Jetzt fällt so viel Druck ab, ich bin so stolz darauf, was wir erreicht haben", sagte Gose in der ARD und verabschiedete sich schnell mit den Worten: "Jetzt muss ich los, weil ich Angst habe, die Siegerehrung zu verpassen. Ich muss jetzt weinen."