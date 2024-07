Viktoria Berlin und die Reserve von Hertha BSC sind jeweils mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison der Fußball-Regionalliga-Nordost gestartet. Die VSG Altglienicke hingegen musste sich in neuer Heimstätte Lok Leipzig geschlagen geben.

Für Viktoria ging es beim 3:2 (1:2)-Auswärtserfolg bei Aufsteiger VFC Plauen denkbar schlecht los. Bereits in der ersten Spielminute gerieten die Lichterfelder durch einen Treffer von Lucas Will in Rückstand. Will war es auch, der eine halbe Stunde später auf 2:0 für Plauen erhöhte. Doch noch vor der Pause gelang Viktoria durch Julien Damelang der Anschlusstreffer (42.), ehe der Vorjahresdritte durch Treffer von Alexander Dikarev (74.) und Metehan Yildirim (84.) das Spiel drehte.