Dass sie nun auch in Paris wieder vorne mitschwimmen will, grenzt fast schon an ein Wunder. 2021 war bei der 30-Jährigen ein Hirntumor festgestellt worden, der operativ entfernt werden musste. Zudem musste sie sich wochenlang Bestrahlungen und Chemotherapien unterziehen. Und doch kehrte sie mit ungebrochener Stärke wieder zurück ins Becken, gewann nur ein Jahr nach der Diagnose WM-Silber und kürte sich im vergangenen Jahr zur Weltmeisterin.

In keiner anderen Sportart sind so viele Athletinnen und Athleten aus Berlin und Brandenburg vertreten, wie beim Schwimmen. Entsprechend gut stehen dort auch die Medaillenchancen. Die Berlinerin Elena Semechin wird wohl zu den heißesten Kandidatinnen auf eine Goldmedaille gehören. Ihr Finale in Paris über 100 Meter Brust in der Startklasse SB12 findet am 5. September um 19:29 Uhr statt. Für die sehbehinderte Schwimmerin wäre es nach Tokio bereits der zweite Paralympics-Sieg.

Bei den Paralympischen Sommerspielen in Paris treten Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen teilweise gegeneinander an. Dahinter steckt die Klassifizierung, die faire Wettkämpfe ermöglichen soll. Wie sie funktioniert und was die Startklassen bedeuten.

Auch in Brandenburg darf man sich im Becken Medaillenhoffnungen machen. Mit Verena Schott geht eine erfahrene Paralympics-Schwimmerin an den Start, die bereits 2012 in London Silber und später in Tokio zweimal Bronze holte. Auch in diesem Jahr zeigte sie sich bereits in Topform und gewann bei der EM stolze fünf Medaillen. In Paris stehen ihre Erfolgsaussichten am besten über 100 Meter Brust in der Startklasse SB5 (1.9. um 19:51 Uhr). Aber auch über 200 Meter Lagen (SM6, 30.8. um 18:01 Uhr), 50 Meter Freistil (S6, 29.8. um 19:17 Uhr), 50 Meter Schmetterling (S6, 3.9. um 18:07 Uhr) und 100 Meter Rücken (S6, 7.9. um 17:53) geht sie an den Start und ist durchaus in der Lage, Medaillen zu holen.

Eine der jüngsten Schwimmerinnen mit Chance auf einen Sieg in Paris ist Gina Böttcher. Die 23-Jährige vom SC Potsdam war bereits in Tokio an den Start gegangen, hatte damals eine Medaille jedoch verpasst. Nun stehen die Zeichen aber etwas anders: Bei den Europameisterschaften holte sie im April dreimal Gold und gilt nun in der französischen Hauptstadt über 150 Meter Lagen (SM4, 1.9. um 19:12 Uhr) als eine der Favoritinnen.