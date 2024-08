Die Berliner Beachvolleyballerin Laura Ludwig ist mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann in der Gruppenphase ausgeschieden. Rio-Olympiasiegerin Ludwig erklärte im Anschluss im Deutschen Haus in Paris, nach dieser Saison ihre Sportkarriere zu beenden. "Ich möchte mit Louisa noch einen geilen Abschied der Saison auf dem Feld feiern und das noch mitnehmen. Aber danach ist es dann vorbei", sagte die 38-Jährige. Gemeinsam will sie mit Lippmann unter anderem noch die Europameisterschaft, die deutschen Meisterschaften und ein Turnier am Hamburger Rothenbaum spielen.