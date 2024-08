Hertha BSC II und Hertha 03 Zehlendorf punkten - Altglienicke verliert in Halle

Die U23 von Hertha BSC hat am Dienstagabend am 4. Spieltag der Regionalliga Nordost ihren zweiten Sieg eingefahren. Gegen den FC Rot-Weiß Erfurt gewannen die Blau-Weißen mit 2:1 (2:0). Pascal Klemens (2. Minute) und Dion Ajvazi (10.) sorgten schon früh für die Vorentscheidung. Erfurts Mittelstürmer Obed Chidindu Ugondu erzielte kurz vor Schluss den Anschluss (89.), ehe er in der Nachspielzeit für ein grobes Foulspiel noch des Feldes verwiesen wurde (90. +3). Die Herthaner klettern für den Moment auf den 5. Tabellenplatz.