Union Berlins Chefscout Oliver Ruhnert erwägt eine Kandidatur für den Bundestag und einen Abschied von dem Fußball-Bundesligisten. "Wenn ich in den Bundestag gewählt werden möchte, muss ich dies 2025 angehen. Ich könnte mir gut vorstellen, diesen Schritt zu gehen", sagte der 52-Jährige der "Westfalenpost" [Bezahlinhalt]. "Es wäre die letzte Möglichkeit dafür. Aus meiner Sicht bin ich danach zu alt."

Ruhnert engagiert sich schon lange in seiner Heimat in der Lokalpolitik in Iserlohn (Nordrhein-Westfalen). Zuletzt wechselte der ehemalige SPD- und Linken-Politiker zum Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW).