Do 26.09.24 | 20:42 Uhr

Die Handballer der Füchse Berlin haben auch ihr zweites Auswärtsspiel in der Champions League gewonnen. Die Berliner siegten am Donnerstagabend beim dänischen Vizemeister Fredericia HK in Odense mit 38:32 (17:17).

Nach drei Spieltagen haben die Füchse zwei Siege und eine Niederlage auf dem Konto. Beste Berliner Werfer waren Lasse Andersson mit acht und Mathias Gidsel sowie Jerry Tollbring mit je sieben Toren.

Die Partie gestaltete sich zu Beginn sehr ausgeglichen. Erst nach gut acht Minuten konnte der Bundesligist erstmalig in Führung gehen. Die Berliner präsentierten sich im Angriff zunächst effektiv. Als Fredericia die ersten Fehler machte, bestraften das die Gäste mit einem 5:1-Lauf und setzten sich erstmalig ab (9:5).