Eisbären verlieren in Schwenningen nach Penaltyschießen

So 29.09.24 | 22:25 Uhr

Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die zweite Niederlage in Folge kassiert. Am Sonntagabend verlor der deutsche Meister bei den Schwenninger Wild Wings mit 3:4 (1:2, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen.



Dank zweier Tore von Liam Kirk und eines Treffers von Gabriel Fontaine holten die Hauptstädter, die auf sieben verletzte oder erkrankte Profis verzichten mussten, immerhin einen Punkt.