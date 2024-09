So 08.09.24 | 19:26 Uhr

In der zweiten Runde des Berliner Fußball-Landespokals ist die wohl größte Überraschung dem Kreisligisten Delay Sports gelungen. Der Klub um Influencer Elias Nerlich, der zusammen mit Ex-Profi Toni Kroos für die sogenannte "Icon League" verantwortlich zeichnet, siegte gegen den zwei Spielklassen höher spielenden Landesligisten Sportfreunde Kladow mit 3:1 (1:1). Die Treffer zum entscheidenden 2:1 und 3:1 fielen dabei erst in der 89. und 90. Minute.

Der höchste Sieg an diesem Spieltag hingegen gelang Berlinligist SFC Stern (6. Liga), der mit 12:1 (6:0) bei Landesligist Club Italia gewann (7. Liga). Mit Nicolas Fäßler, Oliver Gantzberg und Tim Schönfuß-Hahm waren dabei gleich drei Akteure dreimal erfolgreich. Bezeichnend für den Verlauf der Partie: Der Ehrentreffer für Club Italia fiel drei Minuten vor Abpfiff und durch ein Eigentor.

Zwölf Tore gab es im Duell zwischen Kreisliga A-Verein FC Arminia Heiligensee 77 (9. Liga) und Oberligist SC Staaken (5. Liga) zu sehen. Und das nach Verlängerung. Dabei konnte der haushohe Favorit aus Staaken von Glück reden, überhaupt in die Extra-Spielzeit gekommen zu sein. Nach einem 1:3-Rückstand innerhalb der ersten 26 Spiel-Minuten gelang der 3:3-Ausgleich erst in der fünften Minute der Nachspielzeit. In der Verlängerung dann machten es die Gäste letztlich doch noch deutlich. Zwischen der 92. und 118. Minuten schoss Staaken sechs weitere Treffer.

Ebenfalls torreich, aber entschieden eindeutiger verlief die Begegnung zwischen dem BSC Marzahn (Kreisliga A) und Oberligist sowie Vorjahresfinalist TuS Makkabi. Nach verhaltener erster Halbzeit (1:0) siegte Makkabi mit 7:0 letztlich deutlich.