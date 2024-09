Erfolgreich für die Atlgienicker, die in der Regionalliga Nordost genau wie Viktoria Berlin im Tabellenmittelfeld rangieren, waren Eren Öztürk (6. Minute), Manasse Eshele (20.), Nico Hug (52.), Phil Budendeich (59.) sowie Grace Honore Bokake Bolufe (65. und 75.). Für die Gastgeber erzielte Shean Mensah den Ehrentreffer (79.).

Die VSG Altglienicke hat in der zweiten Runde des Berliner Fußball-Landespokals ein Ausrufezeichen gesetzt. Die von Semih Keskin trainierten Berliner gewannen bei dessen Ex-Klub FC Viktoria deutlich mit 6:1 (2:0).

Der BFC Dynamo zeigte sich beim Kreisligisten MSV Normannia in Torlaune. Im ersten Pflichtspiel nach der Vertragsauflösung von Trainer Andreas Heraf gewann der Regionalligist bei den Amateuren aus dem Märkischen Viertel mit 16:0 (4:0). Die Tore für das Team von Interimstrainer Nils Weiler erzielten Bennedikt Wüstenhagen (10., 45., 47.), David Grözinger (12.), Henry Jon Crosthwaite (34., 54., 57., 59., 88.), Vasileios Dedidis (48., 79., 90.), McMoordy Hüther (51.), Jules Hasenberg (67., 87.) und Amiro Amadou (73.).

Der SV Lichtenberg 47 wurde seiner Favoritenrolle im Auswärtsspiel bei Blau-Weiß 90 Berlin nur knapp gerecht. Der Zweitplatzierte der NOFV-Oberliga Nord setzte sich gegen den Landesligisten mit 1:0 (0:0) durch. Das Tor des Tages erzielte Jeronimo Mattmüller in der siebten Minute der Nachspielzeit.

Im Duell der beiden Berlin-Ligisten Fortuna Biesdorf und Reinickendorfer Füchse behielten die Nordberliner die Oberhand. Mit 2:0 gewannen die Füchse, die Tore schossen Can Türker (22.) und Kevin Stephan (68.). In der 80. wurde der Reinickendorfer Maxim Cygankov mit einer roten Karte vom Platz gestellt, am Ergebnis änderte das nichts mehr.