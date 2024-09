Man habe dann einen Datenscout auf der Tribüne ausfindig gemacht, der laut dem SV Babelsberg Livedaten an Dritte übermittelt haben soll. "Diese Daten dienen vorrangig Wettanbietern, den Verlauf der Partie in Echtzeit anzuzeigen um darauf Wetten anzubieten", heißt es in der Pressemitteilung.

Sportwetten auf Amateurspiele sind in Deutschland verboten, in anderen Ländern aber teilweise erlaubt. Laut Berichten verschiedener Medien gab es ähnliche Vorfälle wie den, der nun in Babelsberg im Raum steht, zuletzt auch in Hamburg [abendblatt.de / Bezahlinhalt]. So sollen unter anderem bei Nachwuchsspielen des FC St. Pauli und des HSV an diesem Wochenende ebenfalls Datenscouts enttarnt worden sein.

Auch eine Recherche des Bayerischen Rundfunks deckte zuletzt auf, dass Jugend- und Amateurspiel immer stärker in den Fokus der Wettindustrie geraten.