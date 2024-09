Die Fußballerinnen von Hertha BSC haben in der zweiten Runde des DFB-Pokals erwartungsgemäß gegen den zehnfachen Titelträger VfL Wolfsburg verloren. Die Regionalliga-Spielerinnen von Trainer Manuel Meister unterlagen dem Bundesligisten mit 0:6 (0:3). Für die Wolfsburgerinnen war es nach der 0:1-Niederlage im Supercup gegen den FC Bayern sowie dem überraschenden 3:3 gegen Werder Bremen zum Auftakt der Bundesliga der erste Pflichtspielsieg in der neuen Saison.

Chantal Hagel (22. Minute), Lynn Wilms (29.) und Fenna Kalma (40.) sorgten im Amateurstadion der Hertha schon in der ersten Hälfte für klare Verhältnisse. Wobei die Gastgeberinnen bis zur Führung der Wolfsburgerinnen kaum klare Torchancen zuließen und in der 13. Minute eine gute Möglichkeit auf einen eigenen Treffer hatten. Doch mit zunehmender Spieldauer wurde der Klassenunterschied immer deutlicher. Vivien Endemann (48.), Ariana Arias (63.) und erneut Wilms (87.) per sehenswertem Freistoß erhöhten in der zweiten Halbzeit.