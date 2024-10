Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben in der Bundesliga den nächsten Sieg geholt. Am Samstagabend gewann das Team von Trainer Cristo Cabrera in der heimischen Sömmeringhalle gegen die Wings Leverkusen nach Verlängerung mit 64:62 (27:25). Damit bleiben sie nach drei Spieltagen weiter ungeschlagen.

Vor 1.085 Zuschauern hatten die Berlinerinnen sichtlich Probleme. Gerade aus der Distanz fielen an diesem Abend nur wenig Würfe und auch in der Defensive erlaubten sie phasenweise viele einfache Körbe. In der Schlussphase riss dann Leaderin Deeshyra Thomas das Ruder an sich und führte ihr Team mit vielen guten Einzelaktionen erst in die Verlängerung und später zum knappen Sieg.

"Es war nicht unser bestes Spiel. Wir hatten in den letzten Wochen viele Probleme mit Krankheiten, das hat man heute gemerkt. Aber es spricht eben auch für uns und unsere Erfahrung, dass wir am Ende doch gewonnen haben", erklärte Flügelspielerin Leoni Kreyenfeld nach der Partie am Mikro von Sporttotal.

Bereits am Mittwoch steht für Alba das nächste Heimspiel an. In ihrem zweiten Eurocup-Spiel treffen sie auf das israelische Spitzenteam Elitzur Ramla (19 Uhr). Danach geht es in der Bundesliga auswärts in Hannover weiter (20. Oktober, 16 Uhr).