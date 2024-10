Die Eisbären Berlin müssen um den Einzug ins Achtelfinale der Champions Hockey League (CHL) bangen. Der deutsche Meister verlor beim Schweizer Spitzenclub HC Fribourg-Gottéron mit 3:9 (0:3, 2:5, 1:1) und steht nun im letzten Hauptrundenspiel gegen den dänischen Meister Vojens unter Druck.

Ty Ronning, Leonhard Pföderl und Blaine Byron trafen für die Hauptstädter, die den Ausfall von sechs Spielern nicht kompensieren konnten. Vor 4.569 Zuschauern in der Fribourger Arena sorgte der 18 Jahre alte Angreifer Jan Dorthe in der 8. Minute für die Führung der

Hausherren, kurz darauf ließ er in Überzahl seinen zweiten Treffer folgen. Yannick Rathgeb baute den Vorsprung mit einem weiteren Powerplay-Tor aus.