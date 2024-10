Der erste Schritt in der Umgestaltung des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks in Prenzlauer Berg ist terminiert. In der kommenden Woch soll mit dem Abriss des altehrwürdigen Jahnstadions begonnen werden. Daran ändern auch zahlreiche Proteste und eine kurzfristige Petition der Bürgerinitiative Jahnsportpark nichts.

"Es ist beabsichtigt, den Rückbau des bestehenden Stadiongebäudes in der KW 41 zu beginnen", antwortete die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen jüngst auf eine Anfrage des Linken-Abgeordneten Kristian Ronneburg. Im ersten Schritt stehe dabei ab der kommenden Woche der sogenannte "hochbauliche Rückbau" an. Erst in einer zweiten Phase folge dann der Rückbau des Walls. "Die genauen Abrisszeiträume werden mit den ausführenden Firmen abgestimmt und stehen noch nicht fest", heißt es in der Antwort der Senatsverwaltung.