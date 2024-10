Das Spiel begann temporeich, mit Torannäherungen auf beiden Seiten sowie äußerst ausgeglichen. Frankfurt war die spielerisch, technisch etwas bessere Mannschaft, Union noch griffiger in den Zweikämpfen als die Hessen. Dass diese in der 14. Minute in Führung gingen, war dann auch eher dem Zufall geschuldet. Nach einem Eckball und reichlich Geflipper im Union-Strafraum kam der Ball wie zufällig zu Mario Götze, der freistehend und aus einem Meter nur noch einzuschieben brauchte. Der Halbzeitstand — auch weil Tom Rothe nach der schönsten Berliner Kombination des ersten Durchgangs in der 35. Minute aus sechs Metern über das Tor schoss.