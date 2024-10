Die beste Nachricht des Spiels gegen Eintracht Frankfurt aus Union-Sicht? Die sich schon an den sieben Spieltagen zuvor abzeichnende These, dass Union wieder Union-Dinge beherrscht, also alles, was unter Urs Fischer von Liga zwei bis in die Champions League geführt hat, wurde mehr als bestätigt. Gegen eine vor allem im Angriff stark besetzte Mannschaft aus Frankfurt arbeitete Union vom Anpfiff weg derart geschlossen an, dass das Wort Kollektiv sich gedacht haben mag, es habe an diesem Sonntag außer der Reihe Namenstag.

Die Zusammenarbeit aller erleichterte so jedem Einzelnen, am Maximum seiner Leistungsfähigkeit zu kratzen; vor allem in der Defensive. Insbesondere die drei Innenverteidiger Diogo Leite, Kevin Vogt und Danilo Doekhi zeigten eine blitzsaubere Partie. Vom gefürchteten Frankfurter Sturm-Duo bestehend aus Hugo Ekitiké und Oumar Marmoush war am Ende nur wenig zu sehen. Dass Ekitiké (nach 65 Minuten) und Marmoush (nach 81 Minuten) vorzeitig vom Platz genommen wurden, dürfen die drei von Schrankstelle selbstbewusst als Einzelsieg verbuchen.