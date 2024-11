Ersatzgeschwächtes Alba Berlin ringt Mailand in der Verlängerung nieder

Den Basketballern von Alba Berlin ist in der Euroleague eine kleine Sensation gelungen. Der stark ersatzgeschwächte Bundesligist gewann vor 7.717 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof gegen den italienischen Meister Emporio Armani Mailand nach Verlängerung mit 105:101 (43:55, 92:92). Für Alba war es erst der zweite Sieg im neunten Spiel. Beste Berliner Werfer waren Gabriele Procida mit 29 und Trevion Williams mit 23 Punkten.